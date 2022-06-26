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В ДТП с автобусом и грузовиком в Бурятии пострадали 12 человек

Фото:МВД России по Республике Бурятия Фото:МВД России по Республике Бурятия Фото:МВД России по Республике Бурятия

В Бурятии при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Госпитализированы пять пострадавших — все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает. Семь пострадавших, в том числе четверо детей получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального МВД, авария произошла на 587 км автодороги Р-258 «Байкал», рядом с поселком Хонхолой в Бичурском районе около 6:30 по местному времени (1:30 по мск). 47-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato, за рулем которого был 39-летний водитель. Автобус следовал из Забайкальского края в Улан-Удэ, сообщили в полиции, добавив, что его водитель находится в тяжелом состоянии.

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18 июня ДТП с автобусом произошло в поселке Мезгой Краснодарского края. В автобусе находилось 22 человека, из них 11 человек пострадали. По данным регионального МВД, у автобуса отказала тормозная система во время поворота, и он совершил съезд с дороги и врезался в дерево, перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля. Водителя автобуса доставили в больницу в тяжелом состоянии, у пассажиров повреждения разной степени тяжести. По данным ведомства, автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета.

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