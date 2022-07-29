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В ДТП на Кубани погибла семья из Петербурга с тремя детьми

Фото: guobddrus / Telegram
Фото: guobddrus / Telegram

В Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибла семья из Санкт-Петербурга, в том числе трое детей, сообщили РБК в прокуратуре Кубани. За рулем автомобиля был дедушка детей, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

«Там абсолютно открытый участок местности, что с ним [водителем] случилось — мы устанавливаем. <...> Предварительно, виноват один человек — это дедушка этих внуков», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что пока не ясно, будут ли возбуждать уголовное дело, поскольку виновный погиб.

По данным ГИБДД, автомобиль Ford Focus столкнулся с грузовым Mercedes в 15:20 на 5-м км трассы станица Роговская — Гречаная Балка, в результате все пассажиры легковой машины погибли.

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11 июля в Крыму микроавтобус, направлявшийся из Томской области, съехал в кювет и перевернулся. В автомобиле кроме водителя находились еще семь пассажиров, в том числе шестеро детей. Троих из них доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте. Авария произошла в районе села Владиславовка (находится на востоке полуострова, примерно в 18 км от Феодосии). Причины ДТП не уточнялись.

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