Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП «за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных». Сервису грозит штраф до 100 тыс. руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Роскомнадзор составил протокол на сервис «Яндекс.Еда» из-за утечки данных, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных», — сказали там.

В результате персональных данных курьеров сервиса оказались в открытом доступе.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП. «Яндекс.Еде» грозит штраф до 100 тыс. руб.

РБК направил запрос в «Яндекс.Еду».

В начале марта в «Яндекс.Еде» сообщили об утечке в Сеть номеров телефонов и информации о заказах клиентов. В компании сосласлись на недобросовестные действия одного из сотрудников. Позднее в интернете появилась ссылка на ресурс, на котором персональные данные пользователей «Яндекс.Еды» были опубликованы в виде карты. Сайт позволял узнать адреса доставок, телефон, электронную почту, сумму заказов за шесть месяцев. В «Яндекс.Еде» тогда исключили новую утечку, пояснив, что речь идет об инциденте начала марта.

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Роскомнадзор заблокировал сайт с данными пользователей и составил на «Яндекс.Еду» протокол. Сервис был оштрафован на 60 тыс. руб.

В конце мая в Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды». Сервисы утверждали, что новой утечки не произошло, речь идет об инциденте, о котором сообщили в начале марта.