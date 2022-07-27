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«Ростелеком» связал слив данных абонентов со старой утечкой

«Вымпелком» (бренд «Билайн») опроверг появившуюся в сети информацию об утечке данных абонентов домашнего интернета. В компании заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «Билайн».

«Сегодня в ряде телеграм-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета билайн. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

В компании отметили, что проверили данные и пришли к выводу, что опубликованная информация датирована 2015 годом. «Иными словами, никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее. Мы писали об этом еще в прошлом году», — добавили в «Билайне».

Представитель Роскомнадзора сообщил РБК, что ведомство направило запрос в «Билайн» с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса.

Минцифры ранее предложило ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных. Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании, он может равняться 1, 5 или 15%. На сегодняшний день максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

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