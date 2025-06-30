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Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) из-за отсутствия маркировки об этом статусе. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство отметило, что 38-летний Дудь в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал публикацию материалов без соответствующей маркировки.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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