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Общество ,  
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ТАСС узнал о грозящем Юрию Дудю уголовном деле

Блогеру Юрию Дудю (признан в России иноагентом) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении журналиста могут завести дело по ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

«В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — отметил собеседник агентства.

Суд рассмотрит новое дело против Дудя о нарушении закона об иноагентах
Политика
Юрий Дудь

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. В апреле 2022 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов.

Летом 2020-го журналист направил иск в Верховный суд России и потребовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». В октябре 2024 года суд отказался рассматривать жалобу.

В августе 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента в постах в телеграм-канале. В ноябре суд завел еще одно дело о нарушении блогером закона об иноагентах.

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Юрий Дудь иноагент уголовное дело
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