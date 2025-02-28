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Политика ,  
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Суд в Москве оштрафовал Дудя на ₽40 тыс. за неуказание статуса иноагента

Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) на 40 тыс. руб. за отсутствие плашки иностранного агента, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Это наказание предусмотрено ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных нарушениях.

ТАСС узнал о грозящем Юрию Дудю уголовном деле
Общество
Юрий Дудь

YouTube-канал Дудя насчитывает свыше 10 млн подписчиков. В апреле 2022 года Минюст включил блогера в реестр иностранных агентов.

В декабре 2024 года ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Дудю в России грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. В отношении журналиста могут возбудить дело по ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах).

«В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — отметил собеседник агентства.

Журналист сейчас проживает не в России.

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Теги
Юрий Дудь иноагент штраф
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