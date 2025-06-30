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В Индии назвали диверсию возможной причиной крушения Dreamliner

NDTV: власти Индии не исключают диверсию как причину крушения Dreamliner
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Индии изучает все возможные версии, включая диверсию, авиакатастрофы Boeing Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде, заявил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол, передает NDTV.

«Дело изучается со всех сторон, включая версию о возможной диверсии», — сказал Мохол (цитата по Economic Times), добавив, что изучаются записи видеонаблюдения, и в расследовании задействовано несколько ведомств.

На месте крушения Boeing Dreamliner в Индии найден один выживший
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Вечером 12 июня 2025 года пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат. Самолет с 242 людьми на борту (230 пассажиров и 12 членов экипажа) рухнул на жилой квартал, обломки задели здание общежития медицинского колледжа, что привело к жертвам не только среди находившихся в самолете, но и среди жителей города. Россиян среди пассажиров не было. Погибли свыше 270 человек.

Катастрофа стала первой в истории эксплуатации Boeing 787 Dreamliner и одной из крупнейших в гражданской авиации Индии. Самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году, до этого серьезных происшествий с лайнерами этого типа не было.

В Индии назвали диверсию возможной причиной крушения Dreamliner
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Boeing Dreamliner Индия авиакатастрофа
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