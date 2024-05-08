Организаторы концертов опровергли данные о приезде Канье Уэста летом

Выступление Канье Уэста в «Лужниках» летом не планируется, заявили в концертном агентстве TCI. Ранее Mash писал, что рэпер приедет в столицу в свой день рождения 8 июня. Рудковская утверждает, что Уэст приедет в Россию осенью

Канье Уэст (Фото: Alex Mateo / The Photo Access / Global Look Press)

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с РБК опроверг данные о приезде в Россию рэпера Канье Уэста (Ye). Источник РБК на концертном рынке опроверг информацию о выступлении Уэста в «Лужниках», назвав это «информационным вбросом».

Ранее Mash со ссылкой на организаторов концерта писал, что музыкант приедет в Россию летом и выступит в «Лужниках» 8 июня, в день своего 47-летия. Вместе с ним, по данным телеграм-канала, в Москву прилетела бы и его жена Бьянка Цензори.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертной площадки также сообщает, что концерта не будет.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале написала, что приезд Уэста в Россию запланирован на осень. Она рассказала, что этой информацией с ней поделился промоутер Евгений Филькенштейн, специализирующийся на организации концертов зарубежных звезд. Как отметила Рудковская, это она свела желавшего посетить Россию Уэста с Филькенштейном через fashion-предпринимателя Мирославу Думу.

Уэст уже бывал в России. В 2016 году он приехал в Москву и встретился с российским дизайнером Гошей Рубчинским. В прошлом году Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy рэпера. В марте этого года они представили свою первую совместную коллекцию одежды, она называется «Черные псы». В нее включены элементы одежды с этой надписью на русском языке — худи, футболка, джоггеры и носки в черном и белом цветах.