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Azur Air заменила самолет в Анталию после шестичасовой задержки

Azur Air заменила самолет в Анталию после шестичасовой задержки из-за поломки
Свыше 300 пассажиров застряли во Внуково из-за постоянных переносов рейса ZF-1003, который должен был вылететь в Анталию в 3:15 ночи. В Azur Air объяснили ситуацию поломкой и сообщили о замене самолета на резервный борт
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

На самолете рейса ZF-1003 Москва — Анталья, который должен был вылететь в 3:15 ночи, была обнаружена техническая неисправность, из-за чего принято решение об использовании резервного воздушного судна, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Ранее SHOT сообщал, что свыше 300 пассажиров застряли во Внуково из-за постоянных переносов рейса ZF-1003. Некоторые из них рассказали телеграм-каналу, что, попав в «душный самолет», они просидели в нем более получаса. После чего, не включая кондиционер и не раздавая воду, экипаж попросил всех выйти: туристов вернули в здание аэропорта.

«Авиакомпания была вынуждена задержать рейс ZF-1003 из-за выявления технической неисправности самолета. Принято решение об использовании резервного воздушного судна. На время ожидания рейса пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Вылет рейса запланирован на 09:30 по московскому времени», — сообщили РБК в Azur Air.

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Фото:ot.sun / Fotodom / Shutterstock

В середине февраля самолет, который должен был лететь из Уфы в Хургаду, также задержали в аэропорту отправления по технической причине. Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», вечером 17 февраля рейс не вылетел, пассажиров увезли в санаторий «‎Зеленая роща», где те провели два часа. Утром на следующий день людей снова привезли в аэропорт, где они на протяжении как минимум девяти часов ожидали вылета. Что именно стало причиной задержки рейса, пассажирам тогда не объяснили.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
задержка рейса Внуково Анталия Azur Air самолет
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