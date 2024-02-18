 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет

Самолет из Уфы в Хургаду задержали на сутки по технической причине
Хургада, Египет
Хургада, Египет (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Самолет, который должен был лететь из Уфы в Хургаду, задержали в аэропорту отправления по технической причине, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании «Россия».

«Рейс № 5573 Уфа — Хургада был задержан по технической причине. Авиакомпания направила в Уфу резервное воздушное судно. Примерное время вылета — после 16:00 мск», — говорится в сообщении.

Пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, часть из них остались в аэропорту, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
Общество
Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, рейс № 5573 должен был вылететь 17 февраля. В итоге его перенесли на 19:02 18 февраля.

О задержке самолета сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости». Когда вечером 17 февраля рейс не вылетел, пассажиров увезли в санаторий «‎Зеленая роща», где те провели два часа. Утром на следующий день людей снова привезли в аэропорт, где они на протяжении как минимум девяти часов ожидали вылета.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
новости авиакомпания «Россия» Уфа Египет Хургада задержка рейса
Материалы по теме
В аэропорту Новосибирска самолет АЛРОСА столкнулся со спецмашиной
Общество
«Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам
Бизнес
Росавиация сообщила о росте числа инцидентов с самолетами из-за птиц
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
«Реал» сыграл вничью c идущим на 14-м месте «Райо Вальекано» Спорт, 18:24
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 18:15
Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет Общество, 18:15
Посольство предложило россиянам «спокойно продолжить отдых» на Шри-Ланке Политика, 17:58
Bild сообщила о недостатках переданных ФРГ Украине бронетранспортеров Политика, 17:54
Канада предложила упростить смену спортивного гражданства фигуристов Спорт, 17:51
В ДНР при детонации кассетных боеприпасов пострадали шесть человек Политика, 17:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
С шахты в Кузбассе эвакуировали работников из-за горного удара Общество, 17:31
Мастеру избрали меру пресечения по делу о тату с «искаженным» Иисусом Общество, 17:29
МИД Китая после переговоров с Украиной заявил о поддержке мирного решения Политика, 17:15
В Минобороны Литвы назвали срок поставки первых F-16 на Украину Политика, 17:11
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 17:06
Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Вирер досрочно завершит сезон Спорт, 17:05
Украинские власти заявили о взрывах на инфраструктуре во Львове и Полтаве Политика, 16:44