Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет
Самолет, который должен был лететь из Уфы в Хургаду, задержали в аэропорту отправления по технической причине, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании «Россия».
«Рейс № 5573 Уфа — Хургада был задержан по технической причине. Авиакомпания направила в Уфу резервное воздушное судно. Примерное время вылета — после 16:00 мск», — говорится в сообщении.
Пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, часть из них остались в аэропорту, уточнили в пресс-службе авиакомпании.
По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, рейс № 5573 должен был вылететь 17 февраля. В итоге его перенесли на 19:02 18 февраля.
О задержке самолета сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости». Когда вечером 17 февраля рейс не вылетел, пассажиров увезли в санаторий «Зеленая роща», где те провели два часа. Утром на следующий день людей снова привезли в аэропорт, где они на протяжении как минимум девяти часов ожидали вылета.
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