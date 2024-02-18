Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет

Самолет из Уфы в Хургаду задержали на сутки по технической причине

Хургада, Египет (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Самолет, который должен был лететь из Уфы в Хургаду, задержали в аэропорту отправления по технической причине, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании «Россия».

«Рейс № 5573 Уфа — Хургада был задержан по технической причине. Авиакомпания направила в Уфу резервное воздушное судно. Примерное время вылета — после 16:00 мск», — говорится в сообщении.

Пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, часть из них остались в аэропорту, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта Уфы, рейс № 5573 должен был вылететь 17 февраля. В итоге его перенесли на 19:02 18 февраля.

О задержке самолета сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости». Когда вечером 17 февраля рейс не вылетел, пассажиров увезли в санаторий «‎Зеленая роща», где те провели два часа. Утром на следующий день людей снова привезли в аэропорт, где они на протяжении как минимум девяти часов ожидали вылета.