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«Аэрофлот» разрешил пассажирам выкупать по несколько кресел для сна

«Аэрофлот» разрешил выкупать кресла для сна на рейсах из Москвы и Петербурга
«Аэрофлот» AFLT ₽62,51 -0,89% Купить
Фото: ot.sun / Fotodom / Shutterstock
Фото: ot.sun / Fotodom / Shutterstock

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит на собственных рейсах услугу Sleep+, позволяющую пассажирам выкупать блок кресел для сна, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Пассажиры могут приобрести услугу в двух вариантах — купить блок из трех кресел у окна или блок из четырех кресел в центральном ряду (оба — в салоне эконом-класса). Она доступна как на международных, так и на внутренних рейсах.

В первом случае Sleep+ можно приобрести на рейсах:

  • из Москвы в Анталью, Бангкок, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санью, Стамбул, Хошимин, Хургаду, Шанхай, Шарм-эль-Шейх и обратно;
  • из Санкт-Петербурга в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и на Пхукет и в обратном направлении.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

На внутренних рейсах Sleep+ доступна при перелетах на Дальний Восток из этих же городов и обратно. Речь идет о рейсах:

  • Москва — Владивосток;
  • Москва — Петропавловск-Камчатский;
  • Москва — Хабаровск и Москва — Южно-Сахалинск, а также всех обратных.

Для Санкт-Петербурга услуга доступна только на рейсах во Владивосток и обратно.

Стоимость Sleep+ начинается от 6,8 тыс. руб. (для блока из трех кресел у окна на внутренних рейсах длительностью более шести часов). Дороже всего обойдется центральный блок из четырех кресел на международных рейсах продолжительностью более шести часов — €325 или 29,6 тыс. руб. (при покупке в аэропорту при регистрации).

Пассажирам, купившим услугу, предоставят спальный набор из матраса, простыни, подушки и пледа бизнес-класса. Также им выдадут дорожный набор.

Все кресла можно использовать только после того, как самолет наберет высоту. Во время взлета и посадки это делать запрещено. Кроме того, предоставление услуги может быть ограничено из-за высокой пассажирской нагрузки на рейсе, отметили в «Аэрофлоте».

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