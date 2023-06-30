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Умер актер из «Русские идут, русские идут!» Алан Аркин

Сыгравший в фильме «Русские идут, русские идут!» актер Алан Аркин мер в возрасте 89 лет
Американский актер Алан Аркин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе в лентах «Уловка-22», «Эдвард руки-ножницы» и «Маленькая мисс Счастье»
Алан Аркин
Алан Аркин (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Американский актер и режиссер, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Алан Аркин умер в возрасте 89 лет, сообщает журнал People со ссылкой на членов его семьи.

«Наш отец обладал уникальным талантом природной силы и как человек, и как артист. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, [мы] его обожали, его будет сильно не хватать», — говорится в совместном заявлении сыновей Аркина Адама, Мэттью и Энтони.

Алан Аркин родился в Нью-Йорке 26 марта 1934 года, позднее его семья переехала в Лос-Анджелес. По окончании колледжа в середине 1950-х он некоторое время был участником фолк-группы The Tarriers, затем покинул ее и начал актерскую карьеру. В 1961 году Аркин дебютировал на Бродвее, сыграв в постановке From the Second City. Два года спустя за роль в пьесе Enter Laughing актер был удостоен театральной премии «Тони».

Аркин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. В 1967 году он был впервые номинирован на «Оскар» за роль в комедии «Русские идут, русские идут!» Нормана Джуисона. Среди других известных киноработ Аркина — роли в картинах «Сердце — одинокий охотник» (1968), «Уловка-22» (1970), «Эдвард руки-ножницы» (1990) и «Маленькая мисс Счастье» (2006).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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