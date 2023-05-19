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Умер исполнивший главную роль в фильме «Гибель богов» Хельмут Бергер

Австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет
Наибольшую известность австрийскому актеру принесли роли в фильмах итальянского режиссера Лукино Висконти
Хельмут Бергер
Хельмут Бергер (Фото: Frank Hoermann/ Sven Simon / Global Look Press)

Австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет, сообщает ORF. Телерадиокомпания называет его легендой австрийского кино.

По словам агента актера Хельмута Вернера, Бергер скончался рано утром в четверг, 18 мая, в Зальцбурге. Причина смерти не уточняется.

Бергер родился в городе Бад-Ишль (Верхняя Австрия) 29 мая 1944 года. Он провел детство и юность в Зальцбурге, позже работал в Париже и Лондоне. Учился в Центральной школе сценической речи и драматического искусства в Лондоне, но не окончил ее.

В 1964 году Бергер познакомился с итальянским режиссером Лукино Висконти. Позднее тот дал актеру его первую роль в фильме «Ведьмы», сборнике из пяти новелл, снятом режиссерами из Италии и Франции.

Самой известной киноработой Бергера стала роль Мартина фон Эссенбека, сына главы металлургического концерна, в фильме Висконти «Гибель богов» о событиях в нацистской Германии. Фильм вышел в 1960 году. Кинокритики называли роль фон Эссенбека «ролью года», а Бергер был номинирован на «Золотой глобус».

Сотрудничество Висконти с Бергером продолжилось в фильмах «Людвиг» (1972) и «Семейный портрет в интерьере» (1974). Смерть итальянского режиссера в 1976 году стала для Бергера трагедией.

Бергер исполнил роли в таких картинах как «Сад Финци Контини» Витторио де Сика (1970) и в «Портрете Дориана Грея» Массимо Далламано; он играл с Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор и Генри Фонда.

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