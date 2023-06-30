Сын Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве

Николай Ефремов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сын актера Михаила Ефремова — Николай — выпал из окна квартиры в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел накануне, 29 июня, на Пролетарском проспекте, мужчина сказал прибывшим медикам, что упал случайно, рассказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По данным агентства, Ефремов-младший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Mash пишет, что Николай Ефремов перенес две операции, находится в коме, а полученные им ранения оцениваются как крайне тяжелые. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии, указывает канал.

ТАСС и Shot утверждают, что Ефремов-младший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В то же время Mash отмечает, что, Николай поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

РБК обратился за комментарием к Николаю Ефремову, Евгении Добровольской, Никите Ефремову.

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