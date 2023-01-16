В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова
Актер Владимир Ипатов, снимавшийся в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», обнаружен мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Вчера в квартире на улице Генерала Антонова найден мертвым актер Владимир Ипатов, ему было 64 года», — заявил собеседник ТАСС. По информации собеседника агентства, актер умер около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено.
Как передает РЕН ТВ, тело актера обнаружила его дочь Ксения. Ипатов перестал выходить на связь еще до Нового года. Тогда дочь решила подождать еще пару недель, после чего обратилась в правоохранительные органы, отмечает телеканал.
Полиция прибыла по месту проживания Ипатова, вскрыла дверь и обнаружила мумифицированное тело актера. Точную причину его смерти установят после экспертизы, добавил источник агентства.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.
Фильмография Ипатова насчитывает 55 работ, среди них эпизодические роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также роль боярина в полнометражном фильме «Последний богатырь».