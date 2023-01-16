В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Эсмеральда увидела Гагарина: роли Лоллобриджиды и ее визиты в Россию Общество, 17:14
МИД объяснил вопрос с русским кладбищем «политическим заболеваем» Парижа Политика, 17:14
Глава «Шахтера» после сделки с «Челси» на €100 млн отдал €25 млн военным Спорт, 17:11
Башня, мост, арктическая станция: что начнут строить в России в 2023 году Недвижимость, 17:08
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
Индекс «Страха и жадности» на крипторынке ушел от страха впервые с апреля Крипто, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:49
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:41
В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова Общество, 16:37
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 16:15
В Белоруссии завели новое уголовное дело против Сергея Тихановского Политика, 16:15
Конституционный суд объяснил разницу между найденной и украденной вещью Общество, 16:11
В ЕС призвали Россию отказаться от платы за пролет самолетов над Сибирью Политика, 16:01
Общество ,  
0 

В Москве нашли мертвым актера Владимира Ипатова

В квартире в Москве обнаружили тело актера Владимира Ипатова из сериала «Физрук»
Владимир&nbsp;Ипатов, кадр из сериала &laquo;Мавр сделал своё дело&raquo;
Владимир Ипатов, кадр из сериала «Мавр сделал своё дело» (Фото: киностудия «Энерджи Фильм»)

Актер Владимир Ипатов, снимавшийся в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», обнаружен мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Вчера в квартире на улице Генерала Антонова найден мертвым актер Владимир Ипатов, ему было 64 года», — заявил собеседник ТАСС. По информации собеседника агентства, актер умер около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено.

Как передает РЕН ТВ, тело актера обнаружила его дочь Ксения. Ипатов перестал выходить на связь еще до Нового года. Тогда дочь решила подождать еще пару недель, после чего обратилась в правоохранительные органы, отмечает телеканал.

Полиция прибыла по месту проживания Ипатова, вскрыла дверь и обнаружила мумифицированное тело актера. Точную причину его смерти установят после экспертизы, добавил источник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

Фильмография Ипатова насчитывает 55 работ, среди них эпизодические роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также роль боярина в полнометражном фильме «Последний богатырь».

Читайте на РБК Pro
Таможня «плюсует»: какие документы нужны для параллельного импорта товара
Каким российским брендам будет легче других заменить иностранные
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы
Запад готовит санкции против нефтепродуктов из России. Что ждет экономику
Теги
смерть Москва полиция актер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter