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Суд не стал рассматривать ходатайство о смягчении приговора Ефремову

Суд не стал рассматривать ходатайство о замене колонии на работы Ефремову по его просьбе
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Алексеевский районный суд Белгородской области не стал рассматривать ходатайство о замене оставшегося срока пребывания в колонии актеру Михаилу Ефремову на принудительные работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Судом принято решение о прекращении производства по ходатайству в связи с отзывом», — сказали в пресс-службе.

Заменить остаток срока пребывания в колонии на принудительные работы попросил сам Ефремов. Сторона защиты обратилась в суд с соответствующей просьбой. Однако 13 февраля пресс-служба суда сообщила, что актер сам попросил отозвать ходатайство адвокатов. Ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы было подано 23 января.

Адвокат осужденного артиста Юрий Падалко пояснил ТАСС, что актер решил оказаться от просьбы, так как счел ее преждевременной.

«Это решение самого Михаила Олеговича, добровольное решение. Он решил, что ранее поданные ходатайства преждевременны», — сказал он, добавив, что не может говорить о причинах такого решения.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за участие в ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Авария произошла в центре Москвы — актер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.

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Позднее срок наказания сократили до семи с половиной лет. Ефремов пытался обжаловать приговор, указывая на слабое здоровье, однако прокурор отклонил его просьбу. Сторона обвинения полагает, что артист «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».

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Михаил Ефремов Смягчение наказаний новости
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