Следователи запросили для ректора РАНХиГС Мау домашний арест

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения в хищении денежных средств академии, он проходит по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой

Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Материалы дела в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау поступили в Тверской суд, следствие запросило для него домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе суда. Там добавили, что Мау доставлен в суд.

МВД предъявило ректору президентской академии обвинения в хищении денежных средств РАНХиГС, он проходит по делу, возбужденному ранее в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

«Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», — сообщили РБК в пресс-службе РАНХиГС.

О задержании Мау ранее РБК сообщили два источника, близкие к следствию. Накануне, 29 июня, проходили следственные действия с его участием, а позавчера ночью Мау вызывали на допрос. В РАНХиГС идут обыски, подтвердил знакомый ректора академии.

Позже пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила задержание Мау, а источник РБК, близкий к МВД, подтвердил проведение следственных действий в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа».

Материал дополняется.