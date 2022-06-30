Следователи запросили для ректора РАНХиГС Мау домашний арест

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
Джонсон заявил, что вхождение Киева в НАТО не было даже «близко возможно» Политика, 16:08
В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Спецэфир телеканала РБК Общество, 16:06
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 16:00
Глава ГИБДД оценил уровень безопасности упрощенных российских автомобилей Авто, 15:59
Кадыров заявил, что «кольцо окружения вокруг Лисичанска сужается» Политика, 15:58
Кубок Стэнли на пути к капитану «Колорадо» по ошибке привезли гей-паре Спорт, 15:55
Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Pro, 15:51
СК возбудил дело после схода 19 вагонов на Забайкальской железной дороге Общество, 15:49
Эсэры предложат присоединять к России страны, разделяющие ее ценности Политика, 15:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:40
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:37
Лукашенко призвал дать ответ авиации НАТО, способной нести ядерные заряды Политика, 15:33
Польша закончила строительство забора на границе с Белоруссией Политика, 15:24
Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин Спорт, 15:23

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  

Следователи запросили для ректора РАНХиГС Мау домашний арест

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения в хищении денежных средств академии, он проходит по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Материалы дела в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау поступили в Тверской суд, следствие запросило для него домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе суда. Там добавили, что Мау доставлен в суд.

МВД предъявило ректору президентской академии обвинения в хищении денежных средств РАНХиГС, он проходит по делу, возбужденному ранее в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

«Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», — сообщили РБК в пресс-службе РАНХиГС.

МВД обвинило ректора РАНХиГС Владимира Мау в крупном хищении
Общество
Владимир Мау

О задержании Мау ранее РБК сообщили два источника, близкие к следствию. Накануне, 29 июня, проходили следственные действия с его участием, а позавчера ночью Мау вызывали на допрос. В РАНХиГС идут обыски, подтвердил знакомый ректора академии.

Позже пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила задержание Мау, а источник РБК, близкий к МВД, подтвердил проведение следственных действий в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа».

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок
Статьи
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Авторы
Теги
Егор Губернаторов
РАНХиГС Владимир Мау хищения

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter