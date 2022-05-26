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Дело Раковой и ректора Шанинки ,  
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Следователи пришли с обысками к бывшему замминистра по делу Раковой

Следователи начали обыски по делу Раковой у восьми бывший и нынешних сотрудников РАНХиГС, сообщили источники госагентств. Среди них — бывших замминистра образования Дулинов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи начали обыски по десяти адресам восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС в Москве и Московской области в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

По данным «РИА Новости», обыски проводят следователи МВД в рамках уголовного дела, которое выделили из основного дела в отношении Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и других фигурантов, его завели 20 мая по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Предельное наказание по этой ней предусматривает заключение на срок до десяти лет.

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«Все они так или иначе связаны с РАНХиГС. В частности, с обыском пришли к экс-главе Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максиму Дулинову», — сказал собеседник ТАСС. В 2010-2012 годах Дулинов был заместителем министра образования и науки.

Дулинов согласился сообщить сотрудникам МВД известную ему информацию, которая может быть связана с делом Раковой, добавил позднее источник агентства, указав, что того допросят в качестве свидетеля, а дальнейший статус «будет зависеть от хода следствия».

Обыски у Дулинова подтверждает и источник Telegram-канала 112, добавляя, что следователи пришли также к бывшей сотруднице вуза Ольге Родионовой и бывшему заместителю директора ФИРО Эвелине Алиевой.

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Дело в отношении Раковой завели в октябре 2021 года, ее подозревают в в хищении средств у Фонда новых форм развития образования, которые выделили для выполнения федерального проекта «Учитель года». На момент совершения вменяемого ей преступления она занимала должность заместителя главы Министерства просвещения. По данным следствия, по инициативе Раковой были выделены бюджетные средства для фонда, который она возглавляла, экспертиза позднее выявила признаки фальсификации отчетности. В ведомстве полагают, что объем предполагаемых хищений мог достигать 50 млн руб.

Зуева задержали в октябре, тогда же суд назначил ему меру пресечения в виду домашнего ареста, следователи предъявили обвинение по делу о хищении 21 млн руб. Ректор заявил о своей невиновности. Зуев, во время нахождения под домашним арестом, попал в больницу с инфарктом, его прооперировали. Затем в ноябре Мосгорсуд отменил постановление о домашнем аресте, его перевели в СИЗО. Возглавляемая Зуевым «Шанинка» была подрядчиком «Учителя будущего».

В ноябре обыски по делу Раковой провели у финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова, а в начале февраля МВД объявило в розыск Наталью Корниенко, директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ее обвинили в причастности к хищению из бюджета 20 млн руб., выделенных на проект «Учитель будущего». По данным ТАСС, она уехала в Кишинев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
РАНХиГС Марина Ракова обыски обыск МВД
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