«Яндекс» инвестирует в доставку продуктов до $500 млн

«Яндекс» планирует инвестировать в проекты по доставке продуктов и товаров потребительского спроса $400–500 млн. По данным компании, в 2020 году оборот таких товаров вырос почти в пять раз и достиг 24 млрд руб.

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«Яндекс» в 2021 году планирует инвестировать $400–500 млн в развитие маркетплейса «Яндекс.Маркет», а также сервиса «Яндекс.Лавка» и доставки продуктов в «Яндекс.Еда». Об этом во время конференц-кола с инвесторами сообщил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский. Речь идет о синергии всех проектов в рамках сегмента доставки товаров потребительского спроса (FMCG).

«Сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» развивает другая компания группы — «Яндекс.Такси». Подход «Яндекса» к рынку grocery (доставки продуктов. — РБК) выходит за рамки просто «Яндекс.Лавки» и направления доставки продуктов в «Яндекс.Еде». Значимая часть GMV (оборота товаров. — РБК) «Яндекс.Маркета» приходится на категорию FMCG. Таким образом, внутри компании мы начали рассматривать все наши инициативы в сфере grocery в связке трех сервисов», — объяснил гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Он добавил, что в 2020 году оборот «Лавки», «Еды» и «Маркета» (в сегменте FMCG) составил 24 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем в 2019 году. «С таким оборотом мы становимся одним из лидеров (если не самым крупным игроком) рынка онлайн-продаж продуктов питания в стране, и мы не намерены останавливаться на достигнутом», — отметил Шулейко. Он добавил, что только в четвертом квартале 2020 года выручка «Яндекс.Лавки» достигла 4,1 млрд руб., что составляет 18% от всей выручки сегмента. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал, что общий оборот «Яндекс.Маркета», «Лавки» и доставки продуктов вырос втрое по сравнению с прошлым годом и составил 56 млрд руб.

Даниил Шулейко ожидает, что несмотря на высокую базу клиентов, полученных во время пандемии, «заказы «Яндекс.Еды» будут расти двузначными темпами и в течение 2021 года, причем половину роста обеспечат заказы из продуктовых сетей».

По оценке аналитического агентства INFOline, в 2020 году объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров вырос на 214% и достиг более 135 млрд руб. К 2025 году, по прогнозу, объем этого рынка может превысить 1 трлн руб., при этом доля Москвы и Московской области в общем обороте составит 56% (сейчас 61%), а Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12% (сейчас 16%). Быстрее всего обороты будут расти в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.