На YouTube вышла посмертная песня Юрия Шатунова

Посмертная песня бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова под названием «Каждому свое» вышла на YouTube-канале артиста.

Премьера новой композиции состоялась на следующий день после его похорон. На момент публикации ролик собрал более 500 тыс. просмотров и более 45 тыс. положительных реакций.

Песня «Каждому свое», как сообщает портал StarHit, должна была войти в новый альбом Шатунова. Но после смерти исполнителя было принято решение выпустить ее отдельно.

Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов.

28 июня прах музыканта после кремации захоронили на Троекуровском кладбище. Могила Шатунова находится на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом башкирского города Кумертау. В 1985 году она умерла, и Шатунов попал в детский дом города Акбулак в Оренбургской области. Затем он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге. Там он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который и основал группу «Ласковый май» из числа воспитанников детского дома. В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».



Год спустя Шатунов приехал в Москву, отсюда начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991-м, после этого певец начал сольную карьеру, он выпустил семь альбомов, в числе которых «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи» и другие.