Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище
Прах музыканта Юрия Шатунова после кремации захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Кудряшов рассказал, что часть праха музыканта развеют в Германии. «Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил», — сказал он.
Могила Шатунова находится на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.
Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов.