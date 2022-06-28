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Общество ,  
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Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Люди, пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы &laquo;Ласковый май&raquo; Юрием Шатуновым
Люди, пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прах музыканта Юрия Шатунова после кремации захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

Кудряшов рассказал, что часть праха музыканта развеют в Германии. «Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил», — сказал он.

Могила Шатунова находится на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.

Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фоторепортаж
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Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями в селе Растуново в Подмосковье. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказывал, что экстренную помощь певцу начали оказывать еще врачи скорой помощи, но в сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил уже в состоянии клинической смерти. По его словам, за жизнь музыканта в течение полутора часов боролись несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов.

Теги
Шатуновский «Ласковый май» похороны Троекуровское кладбище прах

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