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Общество ,  
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Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Число миллиардеров за 2019 год выросло на рекордные 211 человек и достигло 2825, сообщили эксперты Wealth-X. Большинство из людей с таким состоянием живут в США — 788 человек. Россия по этому показателю занимает четвертое место
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году, следует из отчета компании Wealth-X (есть у РБК).

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

По версии компании, рейтинг стран по числу миллиардеров по состоянию на 2019 год выглядит следующим образом:

  • на первом месте находятся США — 788 миллиардеров;
  • следом за ними идет Китай — 342 человека;
  • на третьем месте находится Германия — 153 миллиардера;
  • Россия занимает четвертую позицию — 114 человек;
  • также в пятерку лидеров вошли Швейцария и Великобритания — в этих странах числятся по 100 миллиардеров.

В список стран и территорий, где есть наибольшее число долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают более трех четвертей всех миллиардеров, отметили эксперты.

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Бизнес
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из городов большинство миллиардеров живут в Нью-Йорке — 113 человек. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва по числу людей, которые обладают таким состоянием, находится на четвертом месте — 73 человека.

Во время пандемии коронавируса — с 18 марта по конец мая — состояние российских миллиардеров выросло на $62 млрд, сообщал Forbes. Доходы только пяти богатейших россиян увеличились с $22,6 млрд до $109,5 млрд, отмечало издание.

По данным Forbes, сильнее других разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин. За это время его доходы увеличились с $19,7 млрд до $26,1 млрд (на $6,4 млрд). На втором месте оказался глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За указанный период он стал богаче на $5,4 млрд (с $17,1 млрд до $22,5 млрд). Совладелец НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние до $21 млрд, в марте у него было $18,1 млрд, сообщал Forbes.

Автор: Виктория Полякова
Теги: миллиардеры
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