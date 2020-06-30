В Петербурге задержали главу военного стройнадзора

Руководителя и сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны подозревают во взятках

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Петербурге расследуется уголовное дело о получении взяток и создании преступного сообщества, фигурантами которого стали руководитель и сотрудники 103-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора, который входит в структуру Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«[Уголовное дело возбуждено] в отношении руководителя и работников 103-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора», — сказал собеседник агентства. В рамках расследования обыски прошли по 20 адресам.

Обыски, уточнил источник, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Агентство уточнило, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщило издание 47news, первые обыски прошли в кабинетах руководителя отдела Дениса Монджиевского и его заместителя Николая Развозина. Обыски проходили также в кабинетах других сотрудников. После этого руководителей доставили в Следственный комитет (СК) по Западному военному округу. «Фактически они уже задержаны по делу о преступном сообществе», — сообщает «Фонтанка».