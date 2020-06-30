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В Петербурге задержали главу военного стройнадзора

Руководителя и сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны подозревают во взятках
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Петербурге расследуется уголовное дело о получении взяток и создании преступного сообщества, фигурантами которого стали руководитель и сотрудники 103-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора, который входит в структуру Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«[Уголовное дело возбуждено] в отношении руководителя и работников 103-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора», — сказал собеседник агентства. В рамках расследования обыски прошли по 20 адресам.

Обыски, уточнил источник, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Агентство уточнило, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщило издание 47news, первые обыски прошли в кабинетах руководителя отдела Дениса Монджиевского и его заместителя Николая Развозина. Обыски проходили также в кабинетах других сотрудников. После этого руководителей доставили в Следственный комитет (СК) по Западному военному округу. «Фактически они уже задержаны по делу о преступном сообществе», — сообщает «Фонтанка».

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В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили РБК, что не комментируют данную информацию.

В Росгвардии и центральном аппарате СК также воздержались от комментариев.

РБК направил запрос в Главное следственное управление по Западному военному округу и в пресс-службу Министерства обороны.

Как пишет «Фонтанка», в преступную группу вошли практически все сотрудники отдела. Они регулярно получали взятки с подрядчиков строительства военных объектов в Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях и Карелии.

За выдачу заключения о соответствии построенного или реконструированного объекта требованиям проектной документации и других документов брали взятки в размере от 100 тыс. до 600 тыс. руб. По информации издания, в деле накопилось около 50 эпизодов.

Причем деньги принимались как в наличной, так и в безналичной форме, взятки переводились строителями на указанные чиновниками компании. Как правило, средства переводились по договорам на оказание экологических, санитарных и противопожарных услуг.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: уголовное дело, Санкт-Петербург, Минобороны
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