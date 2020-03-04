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Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

Следственные органы считают, что главу корпорации «Ак Барс» следует отправить в СИЗО. Ранее сообщалось, что чиновник подозревается в даче крупной взятки сотруднику Минобороны
Ренат Мистахов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Следствие попросило Хамовнический суд Москвы арестовать генерального директора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере, сообщил РБК пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

В ходатайстве следственные органы указывают, что Мистахов проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере), передало «РИА Новости».

В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что Мистахов — депутат Госсовета Татарстана — проходил свидетелем в деле о коррупции в департаменте аудита госконтрактов Министерства обороны России. Один из его фигурантов — бывший начальник отдела этого департамента Юрий Ефимов — в результате досудебного соглашения со следствием дал показания на Мистахова. Он утверждал, что последний за согласование контрактов о поставке деталей для противодиверсионных катеров «Грачонок» в 2014–2015 годах заплатил в качестве взятки в общей сложности около 65 млн руб., писала газета.

Сам Мистахов в ходе очной ставки с Ефимовым категорически отрицал версию о взятке.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» была создана в 2018 году. В нее вошли Зеленодольский завод им. Горького (его и возглавлял в 2014–2015 годах Мистахов), Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс Металл». На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».

В конце прошлого года «Ак Барс» договорилась о строительстве четырех патрульных и четырех малых ракетных кораблей для Черноморского флота. Как тогда заявлял агентству ТАСС Мистахов, все эти суда должны были быть готовы к 2024 году.

Авторы: Артем Филипенок, Маргарита Алехина
Теги: «Ак Барс», коррупция
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