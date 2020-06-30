Уволенного замглавы Минпромторга оштрафовали за хулиганство на ₽2 тыс.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 15:31 Меньше, но чаще: как пандемия усилила тренд на сборные грузоперевозки Pro, 15:29 В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID Общество, 15:29 Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии Общество, 15:28 В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков Политика, 15:18 Хоккеист Воробьев вернулся из «Филадельфии» в «Салават Юлаев» Спорт, 15:13 Аукционный дом Phillips провел первые «живые» торги Watch Auction XI Стиль, 15:10 Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле Общество, 15:09 Власти Таиланда продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца июля Общество, 15:08 Как будет происходить роботизация рекламной индустрии Pro, 15:05 Венчурный инвестор Павел Черкашин — о вложениях в SpaceX и жизни Долины Экономика инноваций, 15:00  Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 14:59 Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Общество, 14:56 Сироткин будет резервным пилотом Renault в новом сезоне «Формулы-1» Спорт, 14:53
Общество ,  
0 

Уволенного замглавы Минпромторга оштрафовали за хулиганство на ₽2 тыс.

За инцидент, из-за которого Дмитрий Овсянников лишился поста в Минпромторге, экс-чиновника оштрафуют. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве из-за того, что он обматерил полицейских в аэропорту Ижевска
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

Бывшего замминистра промышленности и торговли РФ и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова суд признал виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 2 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

На заседании суда Овсянников не явился, дело рассмотрели в его отсутствие. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

«Установлено, что 5 апреля 2020 года в здании аэровокзала аэропорта Ижевска в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу», — сообщили в суде.

Овсянников занимал пост замглавы ведомства в 2015–2016 годах, а затем вновь с 2019-го. В Минпромторге он занимался вопросами регионального промышленного развития. В промежутке между работой в министерстве он занимал должность губернатора Севастополя, но в июле 2019 года попросил президента уволить его по собственному желанию. Этому предшествовала критика со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который заявил об «объективных претензиях к работе исполнительной власти в регионе» со стороны севастопольцев.

Дмитрий Овсянников 5 апреля, в разгар эпидемии коронавируса, должен был вылететь из Ижевска в Москву. Когда сотрудники полиции в аэропорту попросили его предъявить посадочный талон, он начал материться и был задержан.

Овсянников объяснил свое поведение тем, что выполнил все законные требования полиции, но удивился требованию показать посадочный талон при входе в аэропорт, с чем столкнулся впервые. Он принес извинения за свое поведение, заявив, что «перегнул палку». Несмотря на это, министерство начало внутреннее расследование.

Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту
Общество
Дмитрий Овсянников <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 187px; top: 23px; width: 222.406px; height: 20px;"></div>

Инцидент, попавший на видеокамеры, вызвал широкий резонанс. 10 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его заместитель больше не будет работать в ведомстве. Поведение своего зама он назвал «недопустимым ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня». В этот же день правительство сократило число заместителей министра промышленности и торговли с 11 до десяти человек. 23 апреля было опубликовано официальное распоряжение премьера Михаила Мишустина об увольнении Овсянникова.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: Дмитрий Овсянников, суд, Минпромторг, мелкое хулиганство
Материалы по теме
Кабмин опубликовал распоряжение Мишустина об увольнении Овсянникова
Политика
Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter