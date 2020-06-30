Уволенного замглавы Минпромторга оштрафовали за хулиганство на ₽2 тыс.

За инцидент, из-за которого Дмитрий Овсянников лишился поста в Минпромторге, экс-чиновника оштрафуют. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве из-за того, что он обматерил полицейских в аэропорту Ижевска

Дмитрий Овсянников (Фото: Василий Батанов / РИА Новости)

Бывшего замминистра промышленности и торговли РФ и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова суд признал виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 2 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

На заседании суда Овсянников не явился, дело рассмотрели в его отсутствие. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

«Установлено, что 5 апреля 2020 года в здании аэровокзала аэропорта Ижевска в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу», — сообщили в суде.

Овсянников занимал пост замглавы ведомства в 2015–2016 годах, а затем вновь с 2019-го. В Минпромторге он занимался вопросами регионального промышленного развития. В промежутке между работой в министерстве он занимал должность губернатора Севастополя, но в июле 2019 года попросил президента уволить его по собственному желанию. Этому предшествовала критика со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который заявил об «объективных претензиях к работе исполнительной власти в регионе» со стороны севастопольцев.

Дмитрий Овсянников 5 апреля, в разгар эпидемии коронавируса, должен был вылететь из Ижевска в Москву. Когда сотрудники полиции в аэропорту попросили его предъявить посадочный талон, он начал материться и был задержан.