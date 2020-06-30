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Пандемия коронавируса ,  
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Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом

Из-за быстрого распространения коронавируса больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр. Провинция Восточная Ява стала эпицентром эпидемии в стране
Три Рисмахарини
Три Рисмахарини (Фото: Seth Wenig / AP)

Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post. Она попросила у них прощения за те трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время эпидемии.

Рисмахарини проводила встречу с представителями Индонезийской медицинской ассоциации (IDI) и местных властей. Во время встречи пульмонолог из больницы доктора Соетомо в городе Сурабая рассказал, что учреждение переполнено пациентами с COVID-19. При этом распространение вируса, продолжил он, ускоряется, поскольку лишь немногие жители города Сурабая соблюдают меры предосторожности.

После этого Три Рисмахарини встала из-за стола, вышла в зал и упала на колени. «Пожалуйста, не вините нас», — сказала она.

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Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Мэр города утверждала, что ее офис пытался оказать помощь больницам, однако сталкивался при этом с трудностями. В детали об этой ситуации она вдаваться не стала.

Провинция Восточная Ява, где расположен город Сурабая, как пишет Jakarta Post, стала эпицентром распространения коронавируса в стране. По данным на 29 июня там было зафиксировано 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем в столице страны Джакарте, где выявили 11,1 тыс. случаев инфекции.

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Индонезии выявлено 55 тыс. случаев COVID-19. 2805 человек умерли. В последние дни скорость распространения инфекции в стране увеличилась. Данные университета показывают, что еще в середине июня в стране были заражены 39 тыс. человек. В мае суточный прирост числа новых случаев составлял 400–600. К концу июня в стране ежедневно выявляют более тысячи новых случаев заболевания.

Несмотря на это, еще в начале июня в стране начали частично снимать ограничения. Ученые предупреждают, что это может привести к резкому всплеску заболеваемости. «Первая волна еще не закончилась. Если профилактические меры не будут выполняться последовательно и правильно, мы рискуем столкнуться с большим пиком», — заявил Jakarta Post эпидемиолог Айван Ариаван из Университета Индонезии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Индонезия
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