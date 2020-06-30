Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом

Из-за быстрого распространения коронавируса больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр. Провинция Восточная Ява стала эпицентром эпидемии в стране

Три Рисмахарини (Фото: Seth Wenig / AP)

Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post. Она попросила у них прощения за те трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время эпидемии.

Рисмахарини проводила встречу с представителями Индонезийской медицинской ассоциации (IDI) и местных властей. Во время встречи пульмонолог из больницы доктора Соетомо в городе Сурабая рассказал, что учреждение переполнено пациентами с COVID-19. При этом распространение вируса, продолжил он, ускоряется, поскольку лишь немногие жители города Сурабая соблюдают меры предосторожности.

После этого Три Рисмахарини встала из-за стола, вышла в зал и упала на колени. «Пожалуйста, не вините нас», — сказала она.

Мэр города утверждала, что ее офис пытался оказать помощь больницам, однако сталкивался при этом с трудностями. В детали об этой ситуации она вдаваться не стала.