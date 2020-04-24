Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации / Global Look Press)

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не считаю, что у нас есть страховая медицина», — сказала Матвиенко, уточнив, что это ее точка зрения и нужно вести дискуссию со специалистами. Российская система ОМС, указала спикер, была и остается очень формальной.

По словам Матвиенко, страховые компании в России — это промежуточное звено, которое «перекачивает» деньги Фонда ОМС в больницы. Спикер заявила, что необходимо посмотреть на заграничные системы здравоохранения и использовать полезные примеры из их опыта.

«Нам есть здесь над чем работать, надо сформировать такое домашнее задание, в том числе и в рамках рабочей группы [Совета Федерации] мы внимательно на это посмотрим», — отметила она.