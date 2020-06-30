Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В России после самоизоляции сократили более 600 тыс. человек, владельцы кинотеатров сомневаются в открытии в июле, в стране выявили более 100 штаммов коронавируса — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 641,1 тыс. (6719 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9166 человек (93 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 403,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться уже в 2020 году, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. По словам министра, сейчас российское ведомство обсуждает международные перевозки с министром транспорта и связи Финляндии.

По оценке Минэкономразвития, из 15 млн человек, которым пришлось не работать из-за связанных с коронавирусом ограничений, 630 тыс. попали под сокращения. Всего с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались 2 млн человек.

Открытие кинотеатров в России может произойти позже обозначенной правительством даты 15 июля, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин. Он напомнил, что итоговое решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти. Владельцы кинотеатров намерены привязывать открытие к громким премьерам, также сказал он. Новинки выйдут в прокат только в августе.

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С начала распространения коронавируса в России было выделено более 100 его штаммов, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 млн, более 499 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 10,3 млн человек, из них 505 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,58 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,36 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (548,3 тыс.), Великобритания — на пятом (более 313 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Женевский автосалон не состоится и в 2021 году. Предыдущий автосалон должен был состояться в марте 2020 года, но его также отменили из-за пандемии. Организаторы надеются провести мероприятие весной 2022 года.

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заявил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продумать возврат к жесткому карантину по аналогии с тем, который действовал в марте—мае. Токаев заявил, что после снятия ограничений число ежесуточно выявляемых заражений выросло в стране в семь раз. В результате возникли новые очаги COVID-19, в Алма-Ате заболели много медиков, а в ряде регионов возник «острый дефицит» больничных коек, лекарств и медоборудования.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.