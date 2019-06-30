Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталью Стришнюю подозревают в том, что она в 2010 году вымогала деньги у одного из предпринимателей в станице Кущевская

Наталья Стришняя (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток. Такую меру пресечения в воскресенье ей избрал Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС.

Стришней вменяют ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство). Фигурантами дела стали также ее брат Иван Стришний и предприниматель Федор Стрельцов, рассказывал ранее адвокат Стришней Эдуард Чургулия. По версии следствия, Стришняя вместе с братом и Стрельцовым вымогали деньги у предпринимателя Исюка в 2010 году, рассказывал защитник.

Он добавил, что, по версии следствия, вымогали 77 млн руб. у Исюка в офисе предприятия «Слава Кубани», директором которого является Стришняя. В беседе с ТАСС Чургулия уточнил, что в субботу на «Славе Кубани» прошли обыски. «Насколько мне известно со слов сотрудников, были истребованы документы, в том числе учредительные, уставные бухгалтерские, изъят сервер», — приводит агентство слова своего собеседника.

О задержании Стришней стало известно в субботу. Адвокат рассказывал, что Стришняя начала работу в «Славе Кубани» только в 2011 году «и с Исюк вообще не знакома».

Бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз в ноябре 2013 года был приговорен к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении особо тяжких преступлений в составе банды Цапков, которая действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. Банду организовали жители станицы братья Николай Цапок и Виктор Цапок. По данным правоохранительных органов, члены банды Цапков причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям. Расследование деятельности ОПГ «Цапки» началось в ноябре 2010 года после жесткого убийства 12 человек, в том числе четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет.