Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза

Бывшая жена члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя задержана по подозрению в вымогательстве, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия. По совам юриста, полицейские задержали женщину утром 29 июня, а на следующий день в Ростове-на-Дону ей изберут меру пресечения.

Защита считает обвинения необоснованными, заявил Чургулия. По его мнению, таким образом «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия», которым владеет Стришняя.

В разговоре с «Комсомольской правдой» адвокат уточнил, что его подзащитной вменяют вымогательство 77 млн руб. с кущевского предпринимателя по фамилии Исюк. По версии следствия, в марте 2010 года Стришняя, ее брат Иван и кущевский предприниматель Федор Стрельцов вымогали деньги у Исюка в офисе предприятия «Слава Кубани», заявил он. Адвокат добавил, что Стришняя начала работу на предприятии только в 2011 году, «и с Исюк вообще не знакома».

Чургулия рассказал, что правоохранители провели в доме у Стришней обыск, а затем забрали документы из офиса предприятия, «чем полностью блокировали работу агрокомплекса». По его словам, вместе с бывшей женой Цеповяза задержан ее брат.