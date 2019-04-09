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Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии
Фонд кино распределил между ведущими киностудиями 2,5 млрд руб. Господдержку, в частности, получит новый фильм кинокомпании «Рок» Алексея Учителя «Пальмира». Съемки ленты о событиях в Сирии также поддерживает Минобороны
Алексей Учитель (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Государственный Фонд кино определил проекты отечественных кинокомпаний-лидеров, которые в 2019 году получат финансирование на производство фильмов. В марте девять студий подали заявки на господдержку 17 проектов. Средства в итоге получат 14 лент. Им будет выделено из федерального бюджета 2,5 млрд руб., из которых 2 млрд руб. — на безвозвратной основе.

По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда». Новый фильм получил название в честь города, который был освобожден от террористов армией Сирии совместно с российским спецназом в марте 2016 года​. В основе сюжета — разминирование этого античного памятника в преддверии выступления здесь 5 мая оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.​ В фильме будет использована запись этого концерта. По словам Учителя, это фильм о современной Российской армии. Съемки, которые стартуют осенью, будут в том числе проходить в Сирии. Автор сценария — Ариф Алиев (фильмы «Кавказский пленник», «Мама»), режиссер — Рустам Мосафир («Скиф»).

Минобороны уже организовало для съемочной группы ознакомительную командировку в Сирию. А в ходе съемок министерство, как сообщил его представитель в марте на презентации проекта в Фонде кино, обеспечит транспортом и охраной, а также ​предоставит людей, необходимую технику и боеприпасы. В прокат лента должна выйти в 2021 году. Учитель в марте не назвал производственный бюджет. Госфинансирование на создание ленты будет выделено на безвозвратной основе, размер суммы не уточняется. ​

Господдержку получит также продолжение коммерчески успешного фильма «Последний богатырь», первая часть которого вышла в прокат в октябре 2017 года. Кассовые сборы этой сказки, снятой продюсерской компанией Yellow, Black and White ​совместно с российским офисом Disney, составили ​1,7 млрд руб. Создатели, представляя проект в Фонде кино, заявляли, что надеются собрать в прокате не менее 1,3 млрд руб. при производственном бюджете 650 млн руб. (производство первой части обошлось в 370 млн руб., прокат принес около 1,7 млрд). Размер субсидий также не раскрывается, известно лишь, что фильм получил часть средств на возвратной основе, а часть на безвозвратной.

Среди других проектов, поддержанных Фондом кино, — спортивная драма «Чемпион мира» студии «ТриТэ» о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, в котором встретились Анатолий Карпов и Виктор Корчной. Финансирование получат и два фильма кинокомпании «Централ Партнершип» («Миллиард» и «Серебряные коньки»), четыре анимационные ленты студии СТВ, в том числе четвертая часть франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» (средства выделены на возвратной основе).

Фонд кино поддержит также экранизацию исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (Продюсерская фирма Игоря Толстунова), фильм о кругосветном полете Федора Конюхова на воздушном шаре («Арт Пикчерс Студия», режиссер Федор Бондарчук).

Кто такие кинокомпании-лидеры​

Перечень компаний — лидеров отечественного кинопроизводства ежегодно определяется Фондом кино, господдержка этим структурам выделяется в приоритетном порядке. Основной критерий отбора — совокупная посещаемость фильмов компании за последние пять лет. Также учитываются телевизионные рейтинги показанных в эфире картин, награды российских и международных кинофестивалей, продолжительность работы на рынке, а также количество выпущенных фильмов.

В этом году в список лидеров попали десять кинокомпаний: «Арт Пикчерс Студия» («Притяжение», «Лед»), «ТриТэ» Никиты Михалкова («Движение вверх», «Тренер», «Легенда № 17»), «Централ Партнершип» («Движение вверх», «Рубеж»), СТВ («Салют 7», «Аритмия», «История одного назначения»), Yellow, Black and White («Последний богатырь») ​, «ТаББаК» (кинофрашизы «Елки» и «Горько», фильм «Ирония судьбы. Продолжение»), «Нон-Стоп Продакшн» («Сталинград», «Нелюбовь», «Левиафан»), продюсерская фирма Игоря Толстунова («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»), ​творческо-производственное объединение «Рок» («Матильда», «Дурак»). Компания «Дирекция кино» была включена в число лидеров, но в этом году в конкурсе участия не принимала.

Автор: Мария Истомина
Теги: Фонд кино
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