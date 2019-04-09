Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии

Государственный Фонд кино определил проекты отечественных кинокомпаний-лидеров, которые в 2019 году получат финансирование на производство фильмов. В марте девять студий подали заявки на господдержку 17 проектов. Средства в итоге получат 14 лент. Им будет выделено из федерального бюджета 2,5 млрд руб., из которых 2 млрд руб. — на безвозвратной основе.
По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда». Новый фильм получил название в честь города, который был освобожден от террористов армией Сирии совместно с российским спецназом в марте 2016 года. В основе сюжета — разминирование этого античного памятника в преддверии выступления здесь 5 мая оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В фильме будет использована запись этого концерта. По словам Учителя, это фильм о современной Российской армии. Съемки, которые стартуют осенью, будут в том числе проходить в Сирии. Автор сценария — Ариф Алиев (фильмы «Кавказский пленник», «Мама»), режиссер — Рустам Мосафир («Скиф»).
Минобороны уже организовало для съемочной группы ознакомительную командировку в Сирию. А в ходе съемок министерство, как сообщил его представитель в марте на презентации проекта в Фонде кино, обеспечит транспортом и охраной, а также предоставит людей, необходимую технику и боеприпасы. В прокат лента должна выйти в 2021 году. Учитель в марте не назвал производственный бюджет. Госфинансирование на создание ленты будет выделено на безвозвратной основе, размер суммы не уточняется.
Господдержку получит также продолжение коммерчески успешного фильма «Последний богатырь», первая часть которого вышла в прокат в октябре 2017 года. Кассовые сборы этой сказки, снятой продюсерской компанией Yellow, Black and White совместно с российским офисом Disney, составили 1,7 млрд руб. Создатели, представляя проект в Фонде кино, заявляли, что надеются собрать в прокате не менее 1,3 млрд руб. при производственном бюджете 650 млн руб. (производство первой части обошлось в 370 млн руб., прокат принес около 1,7 млрд). Размер субсидий также не раскрывается, известно лишь, что фильм получил часть средств на возвратной основе, а часть на безвозвратной.
Среди других проектов, поддержанных Фондом кино, — спортивная драма «Чемпион мира» студии «ТриТэ» о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, в котором встретились Анатолий Карпов и Виктор Корчной. Финансирование получат и два фильма кинокомпании «Централ Партнершип» («Миллиард» и «Серебряные коньки»), четыре анимационные ленты студии СТВ, в том числе четвертая часть франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» (средства выделены на возвратной основе).