В Москве задержали высадку рейса из Грузии из-за поиска людей с инфекцией

В Москве задержали высадку рейса из Грузии из-за поиска людей с инфекцией

Пассажирам, прибывшим в Москву из Батуми, полчаса не давали выйти из самолета после приземления. Проверку, чтобы «предотвратить распространение на территории России инфекционных заболеваний», устроили специалисты Роспотребнадзора

Осмотр специалистами прилетевшего из Батуми в московский аэропорт Домодедово борта авиакомпании «Уральские авиалинии» проводился «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора сообщает агентство «Москва».

Речь идет об инциденте, который произошел накануне. По информации Telegram-канал Mash, рейс Батуми — Москва приземлился в Домодедово около 16:15 мск. Однако выйти из самолета прибывшим в российскую столицу пассажирам не разрешили. Спустя примерно полчаса, в 16:40 мск, все они, по данным собеседников канала, все еще находились на своих местах: проверку прилетевшим устроил Роспотребнадзор.

Общая задержка высадки пассажиров, прокомментировали ситуацию в ведомстве, составила не более получаса. Для выявления инфекционных больных медики, по информации представителей Роспотребнадзора, использовали бесконтактные градусники.

Во время проверки, уточнили в пресс-службе, специалисты обнаружили в самолете ребенка с температурой 38 градусов. На борт проверяющие вызвали врача из медпункта аэропорта. Медик впоследствии поставил ребенку диагноз фарингит. «От госпитализации, — рассказали в ведомстве, — родители отказались и проследовали дальше по месту жительства».

Других заболевших среди пассажиров и членов экипажа эксперты Роспотребнадзора не нашли.