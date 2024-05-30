Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины
Синод Русской православной церкви (РПЦ) счел невозможным совместное служение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за их участия в литургии с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), говорится на сайте РПЦ.
Литургия прошла в монастыре Валукли в Стамбуле 19 мая, ее возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей. В числе сослуживших были иерархи БПЦ — митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион. В состав делегации ПЦУ вошли митрополит Евстратий и наместник Киево-Печерской лавры Епифаний.
В РПЦ выразили «глубокую скорбь» в связи с участием иерархов БПЦ в сослужении «с представителями одной из украинских раскольнических групп». Там заявили, что это событие нанесло «серьезный ущерб» отношениям между Русской и Болгарской православными церквями, а Константинопольский патриархат «продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в православии».
ПЦУ — это автокефальная церковь, которая появилась в 2018 году. УПЦ ранее относилась к Московскому патриархату, но в мае 2022 года объявила о своей независимости. УПЦ и РПЦ не признают ПЦУ.
БПЦ — также автокефальная церковь, она существует в Болгарии с 870 года под протекторатом Константинопольского патриархата.
В 2023 году власти Болгарии приняли решении о выдворении священников РПЦ из страны на основании отчета спецслужб. Речь шла о настоятеле подворья в Софии архимандрите Вассиане и двух служителях храма Святителя Николая Мирликийского. Согласно данным на сайте РПЦ, этот храм является единственным действующим в Болгарии под протекторатом Московского патриархата. Посольство России в связи с этим решением обвинило Софию в стремлении «озлобить друг против друга» русский и болгарский народы.
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