 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины

РПЦ осудила иерархов Болгарии из-за совместной службы с представителями ПЦУ
В РПЦ заявили о невозможности совместной службы с пятью болгарскими иерархами из-за их участия в литургии с представителями ПЦУ и «серьезном ущербе» отношениям. Литургию в Стамбуле 19 мая возглавил Константинопольский патриарх
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (Фото: ТАСС)

Синод Русской православной церкви (РПЦ) счел невозможным совместное служение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за их участия в литургии с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), говорится на сайте РПЦ.

Литургия прошла в монастыре Валукли в Стамбуле 19 мая, ее возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей. В числе сослуживших были иерархи БПЦ — митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион. В состав делегации ПЦУ вошли митрополит Евстратий и наместник Киево-Печерской лавры Епифаний.

В РПЦ выразили «глубокую скорбь» в связи с участием иерархов БПЦ в сослужении «с представителями одной из украинских раскольнических групп». Там заявили, что это событие нанесло «серьезный ущерб» отношениям между Русской и Болгарской православными церквями, а Константинопольский патриархат «продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в православии».

РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника
Общество
Фото:Anadolu / Reuters
«Участники заседания [синода РПЦ] констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — заключили в РПЦ.

ПЦУ — это автокефальная церковь, которая появилась в 2018 году. УПЦ ранее относилась к Московскому патриархату, но в мае 2022 года объявила о своей независимости. УПЦ и РПЦ не признают ПЦУ.

БПЦ — также автокефальная церковь, она существует в Болгарии с 870 года под протекторатом Константинопольского патриархата.

В 2023 году власти Болгарии приняли решении о выдворении священников РПЦ из страны на основании отчета спецслужб. Речь шла о настоятеле подворья в Софии архимандрите Вассиане и двух служителях храма Святителя Николая Мирликийского. Согласно данным на сайте РПЦ, этот храм является единственным действующим в Болгарии под протекторатом Московского патриархата. Посольство России в связи с этим решением обвинило Софию в стремлении «озлобить друг против друга» русский и болгарский народы.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Болгария РПЦ ПЦУ
Материалы по теме
РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак
Общество
РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника
Общество
МВД Эстонии закроет церкви, не отказавшиеся от РПЦ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 17:38
Reuters узнал о просьбе Макрона по санкциям на российский титан Политика, 21:29
Novabev подарит инвесторам по 7 акций, но их цена упадет. Что это значит Инвестиции, 21:26
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника Политика, 21:14
Правительство расширило эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки Технологии и медиа, 21:03
Германия предоставит Украине новый пакет помощи на €500 млн Политика, 21:01
Путин вручил Собянину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Политика, 20:53
Овечкин фразой «все насладились чемпионством «Зенита» оценил сезон РПЛ Спорт, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:48
Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины Общество, 20:43
Гросси назвал фактор риска для работы Запорожской АЭС Политика, 20:37
Экс-министра спорта Матыцина назначили внештатным советником Мишустина Политика, 20:29
Маск ответил на статью Bloomberg о консультациях Трампу по криптовалютам Крипто, 20:21
Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом Общество, 20:08
JPMorgan оценил объем капитала в Ethereum-ETF. Прогноз пессимистичный Крипто, 20:03