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Смерть Навального в колонии ,  
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РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника

Проводившего панихиду по Навальному священника Сафронова запретили в служении
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Смерть Навального в колонии
Фото: Anadolu / Reuters
Фото: Anadolu / Reuters

Клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова запретили в священнослужении на три года, говорится на сайте московской епархии РПЦ. Соответствующий документ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Согласно указу, Сафронова лишили права носить рясу и крест, а также направили на этот срок в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика. «По окончании срока несения епитимьи по отзывам с места несения послушаний будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — говорится в документе. Причины этого решения не указаны.

Сафронов родился 29 марта 1974 года в Москве, окончил Московскую духовную семинарию. В декабре 2006 года он получил сан диакона и начал служить в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Священник проводил панихиду 26 марта на Борисовском кладбище на 40 дней после смерти Навального.

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Россия РПЦ патриарх Кирилл Алексей Навальный панихида
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