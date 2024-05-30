Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк
Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Похоронена она будет на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. У нее был рак мозга, она лечилась с 2019 года.
Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. Славу ей принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня», который выходил в 2000-е. В нем Заворотнюк сыграла главную роль няни Виктории Прутковской.
Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.
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