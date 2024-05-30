Российские суды прекратили принимать на почты письма с доменов .com и.ua
Сергиево-Посадский городской суд Московской области на своей странице «ВКонтакте» уведомил, что российские суды прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов США или стран ЕС. В качестве примеров приведены домены .com, .net, .rs (Сербия) и.ua (Украина). Последние две страны членами ЕС не являются.
«В соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации все обращения в адрес судов Российской Федерации, <...> направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают», — написали там.
Для обращения в суд советуют использовать российские домены или домены, которые не зарегистрированы в США и странах ЕС.
РБК направил запрос в Судебный департамент при Верховном суде.
По данным источника «РИА Новости» в столичной системе судов общей юрисдикции, на этом фоне в судах зафиксировали снижение числа писем о «минировании», из-за которых в зданиях судов с 2019 года по всей стране проводились эвакуации.
Домен — это адрес (имя) сайта в сети Интернет, по которому его находят пользователи. Доменные имена в зонах .com и.net администрируются компанией Verisign в американском штате Вирджиния. Домены .rs и.ua — это домены верхнего уровня для Сербии и Украины соответственно. Эти страны не входят в ЕС.
В России неоднократно проводились эвакуации в связи с ложными сообщениями о минировании зданий. В конце марта ее провели в центре им. Пирогова в Москве из-за ложной тревоги. В конце декабря после анонимных сообщений о минировании эвакуация прошла в Басманном, Тверском, Мещанском и Пресненском судах Москвы.
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