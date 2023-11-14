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Технологии и медиа ,  
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Минтранс оценил влияние отключения домена .aero у российских авиакомпаний

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Отключение от домена .aero не несет серьезных последствий для авиакомпаний России. Об этом на форуме «Транспорт России» заявил замминистра транспорта Игорь Чалик, передает ТАСС.

«Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад», — сказал он.

Домен .aero был создан в 2002 году. Он принадлежит швейцарской компании SITA. 10 ноября она прекратила регистрировать и продлевать домены клиентам из России. Этим доменом пользуются авиакомпании «Победа», «Азимут», «Икар», АЛРОСА, «Руслайн», аэропорты Шереметьево, Жуковский, Курумоч (Самара), холдинги производителя вертолетов «Вертолеты России» и оператора аэропортов «Аэродинамика», который управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

Стоимость регистрации .aero — 5790 руб., а стоимость продления варьируется от 6790 до 15290 руб., сообщается на сайте компании Ru-Center, которая регистрирует домены в России. Чтобы сохранить работоспособность сайтов авиакомпаний, которые используют домен, Ru-Center продлила регистрацию .aero на год за свой счет — за этот срок надо перенести сайт в другую доменную зону. Об этом сказано в письме Ru-Center, которое опубликовал телеграм-канал Frequentflyers.

Источник в одном из аэропортовых холдингов в разговоре с «Известиями» назвал действия SITA «мелкой пакостью» по сравнению с действиями других компаний в отношении российской авиации.

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