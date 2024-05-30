В Сергиевом Посаде произошло убийство в храме Петра и Павла
Житель Сергиева Посада убил работницу трапезной храма Петра и Павла, нападавшего задержали, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел утром 30 мая. По данным ведомства, нападавший нанес своей жертве 13 ножевых ранений, от полученных травм она скончалась на месте.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. «В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», — добавили в СК.
Как пишет телеграм-канал «112», подозреваемому 55 лет, более 20 из них он состоял на учете психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать, мужчина периодически приходил туда обедать. Этим утром он пришел с палкой и ножом, а при нападении кричал: «Ты отравила мою маму».
Ход и результаты расследования этого дела взяла на контроль прокуратура Московской области.
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