 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Сергиевом Посаде произошло убийство в храме Петра и Павла

В храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде убили работницу трапезной
Житель Сергиева Посада нанес 13 ножевых ранений работнице трапезной храма Петра и Павла, женщина скончалась на месте. СК возбудил дело об убийстве, мужчина задержан. Нападавший более 20 лет состоял на учете психиатра, пишет «112»
Храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде
Храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде (Фото: stsl.ru)

Житель Сергиева Посада убил работницу трапезной храма Петра и Павла, нападавшего задержали, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел утром 30 мая. По данным ведомства, нападавший нанес своей жертве 13 ножевых ранений, от полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. «В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», — добавили в СК.

В Подмосковье убили отца Владимира Легойды
Общество
Роман Легойда

Как пишет телеграм-канал «112», подозреваемому 55 лет, более 20 из них он состоял на учете психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать, мужчина периодически приходил туда обедать. Этим утром он пришел с палкой и ножом, а при нападении кричал: «Ты отравила мою маму».

Ход и результаты расследования этого дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»

Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео

Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов

Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика

Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»

Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Россия Московская область Сергиев Посад убийство Следственный комитет
Материалы по теме
В Подмосковье убили отца Владимира Легойды
Общество
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма
Политика
Умер глава подворья Сербской православной церкви в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 29 мая, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 29 мая, 17:06
Черноморский флот уничтожил четыре морских дрона ВСУ Политика, 14:00
Песков обвинил НАТО в провоцировании «бессмысленной войны» на Украине Политика, 13:56
Как построить крепкую семью — система Стивена Кови Pro, 13:55
Летевший в Сочи лайнер из Петербурга вынужденно сел из-за утечки топлива Общество, 13:53
Кадыров предложил ₽1 млн за расшифровку его видео с Путиным и Мирзиёевым Политика, 13:48
Военнообязанных украинок будут штрафовать за необновление данных Политика, 13:44
Как повлияет на «нефтегазовую матрешку» замена губернатора ХМАО Политика, 13:42
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа соперника Спорт, 13:40
Прокуратура проверит видео с мужчиной, заставившим сына избить подростков Общество, 13:39
Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе Су-27 Политика, 13:33
Пора менять бизнес-модель. Как избежать провала — совет от «Леруа Мерлен» Pro, 13:31
Кремль не увидел угрозу туризму в попытках обстрелов Крыма и Кубани Политика, 13:29
Россияне в 2023 году получили почти 13 тыс. грин-карт США Политика, 13:26
Ликсутов анонсировал три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро Город, 13:22