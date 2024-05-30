Летевший в Сочи лайнер из Петербурга вынужденно сел из-за утечки топлива

В авиакомпании «Россия» заявили, что в Минеральные Воды направят резервный самолет для перевозки пассажиров после нештатного приземления. По данным «Авиаторщины», это не первый подобный инцидент на этом лайнере

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пассажирский самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил посадку в Минеральных Водах из-за утечки топлива, сообщил телеграм-канал 112 со ссылкой на источник. По его данным, сейчас воздушное судно обследуют специалисты.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РБК, что самолет, выполняющий рейс № 6563 «Санкт-Петербург — Сочи», совершил вынужденную посадку по технической причине. Для перевозки пассажиров в Минеральные Воды направят резервное воздушное судно.

«На время ожидания пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — добавили в авиакомпании.

РБК направил запрос в аэропорт Минеральных Вод.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», инцидент с утечкой керосина на Airbus A319 авиакомпании «Россия» — уже третий случай утечки топлива на этом борте за шесть дней. По его информации, 25 мая перронный техник в аэропорту Калининграда обнаружил течь керосина из двигателя, после того как самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга. В Калининграде борт простоял больше полутора суток, утром 27 мая его допустили к эксплуатации, он штатно выполнил два рейса — обратно в Санкт-Петербург, и оттуда в Сочи.

Через два дня тот же самолет на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург совершил незапланированную посадку в Шереметьево. Командир самолета тогда доложил о расхождении фактического и расчетного количества топлива, а также о подозрении на течь керосина из правого двигателя, пишет канал. Экипаж через иллюминаторы в салоне увидел белый шлейф за правым двигателем. При заходе на посадку в Шереметьево пилоты выключили второй двигатель и благополучно приземлились.

На осмотре техники обнаружили течь топлива из-под капота двигателя, следы от течи керосина нашли в районе дренажного патрубка второй силовой установки. Борт тогда вновь отстранили от полетов.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».

Накануне Росавиация сообщила, что причиной аварийной посадки Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» в Мурманской области стал отказ двигателей. 28 мая вертолет направлялся к турбазе из села Ловозеро и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек, никто не пострадал.