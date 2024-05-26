Техработник выехал перед самолетом на летное поле аэропорта Пулково
Технический сотрудник авиакомпании Nordwind выехал своем на автомобиле на летное поле аэропорта Пулково и остановился перед самолетом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
На полосе в этот момент приземлилось воздушное судно, следовавшее рейсом Кострома — Санкт-Петербург.
«Борт следовал не стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров высадили из самолета. У работника Nordwind не было разрешения на управление автомобилем на территории летного поля, сообщили в прокуратуре. Ведомство продолжает проверку, в том числе изучает соблюдение законодательства о безопасности полетов.
По данным «Фонтанки», за рулем машины был технический специалист компании ООО «НВ Техник», которая обслуживает авиакомпанию Nordwind.
В конце апреля в Пулково водитель спецавтомобиля ООО «Транспит Северо-Запад» врезался в здание терминала аэропорта. В результате аварии была повреждена часть облицовки здания, пострадавших не было. По предварительной информации, водитель не рассчитал габариты своей машины грузового типа и пытался проехать под зданием терминала.
18 апреля в якутском аэропорту столкнулись самолет Sukhoi SuperJet и автомобиль наземной службы. Самолет в результате аварии получил повреждения, пассажиров на его борту не было.
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