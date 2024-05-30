Госархив опубликовал доклад первого человека в открытом космосе

18 марта 1965 года Алексей Леонов впервые в истории вышел из космического корабля в открытый космос, где провел в свободном полете чуть более 12 минут. Сегодня к его юбилею архив раскрыл полный текст его доклада

Алексей Леонов, 1965 год (Фото: Валентин Черединцев / ТАСС)

Российский госархив научно-технической документации (РГАНТД) впервые полностью опубликовал доклад о выходе в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова к его 90-летию.

18 марта 1965 года на втором витке, через полтора часа после старта, Леонов покинул корабль «Восход-2» и совершил первый в истории выход в открытый космос, выйдя за борт с помощью гибкой шлюзовой камеры. Первым пилотом аппарата был Павел Беляев.

Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду, вне корабля в свободном полете Леонов провел 12 минут 9 секунд.

РГАНТД хранит доклад экипажа космического корабля «Восход-2» Государственной комиссии от 22 марта 1965 года в фонде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Когда открылся люк, мне очень хотелось быстро выскочить и посмотреть, что там. Я все время запрашивал командира «Я готов, разреши выйти». Он отвечал: «Подожди, не торопись, будет дана команда». И вот, когда мы подошли к Черному морю, как я потом понял, я вышел», — рассказал Леонов на заседании комиссии.

Самым неожиданным для космонавта во время выхода оказался яркий солнечный свет за бортом корабля и чувство тепла на лице: «Командир, когда открыл шлюзовую камеру, то сразу что бросилось — яркий такой свет электросварки». По словам Леонова, небо выглядело темно-черным, а звезды были гораздо более яркими, чем при наблюдении с Земли.

Леонов доложил комиссии, что не смог во время выхода сфотографировать «Восход-2». В скафандр был вшит портативный фотоаппарат, но пульт дистанционного управления — манипулятор оторвался во время его выхода из шлюзовой камеры.

Космонавт отметил, что вернулся в шлюз с большим трудом, так как скафандр оказался очень жестким, и ему пришлось прилагать большие усилия, чтобы выполнять необходимые действия.

«Я тренировал кисти рук, и последние занятия перед полетом показали: левая рука — 80 кг, права рука — 90 кг, прибор зашкаливает, и все-таки у меня руки устали», — говорил Леонов.

После завершения миссии «Восход-2» посадка корабля должна была состояться после 17 витков в автоматическом режиме, но автоматика отказала. Экипажу дали команду сажать корабль вручную на 18-м или 22-м витке. Леонов и Беляев сами выбрали нерасчетную точку в 70 км западнее Соликамска и в 180 км к северу от Перми.

Аппарат приземлился 19 марта в полдень по московскому времени. Спустя примерно четыре часа после этого место посадки было обнаружено с гражданского вертолета Пермского авиаотряда. Космонавты развели костер, через 40–50 минут с вертолета им сбросили куртки, топор и ракетницы с тремя ракетами, которые они смогли получить.

Леонов рассказал комиссии, что во время поисково-спасательной операции вертолеты над ними летали слишком быстро, а вещи, которые им скидывали с воздуха, повисали на деревьях. Он также высказал замечания по поводу состава носимого аварийного запаса для космонавтов.

Космонавты находились на месте посадки двое суток, в это время аппарат остывал на морозе. Эвакуация космонавтов состоялась на третьи сутки, 21 марта. В 1965 году за этот полет Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза.

По итогам миссии стало понятно, что человек способен выполнять различные работы в открытом космосе, а после разбора полета в Центре подготовки космонавтов СССР был создан специальный отдел по подготовке экипажей космических кораблей на случай их посадки в разных климатогеографических зонах.

В июле 1975 года Леонов второй раз отправился в космос уже как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного с США пилотируемого полета. Тогда впервые в мире прошла стыковка кораблей двух разных стран («Союз» — «Аполлон»). После этого Леонов был награжден еще одной Золотой звездой и орденом Ленина. В октябре 2019 года космонавт умер в возрасте 85 лет.