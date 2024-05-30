Прекрасная няня и агент ФСБ. В каких фильмах играла Анастасия Заворотнюк

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Утром 30 мая актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга, умерла. Ей было 53 года.

Наибольшую известность Заворотнюк принесла роль няни Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». Сериал с ее участием выходил в 2004–2009 годах. В 2005 году за эту роль актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» и «Золотой Остап» в номинации «Лучшая женская комедийная роль».

В комедии «Шекспиру и не снилось» она сыграла роль Лизон. В боевике совместного производства России, Франции и Италии «Код апокалипсиса» сыграла роль офицера ФСБ Мари (Дарьи), за которую получила премию ФСБ России в номинации «Актерская работа». Оба фильма вышли в 2007 году.

Актриса сыграла главную роль в ремейке одноименного аргентинского телесериала «Аманда О», который вышел в 2010 году. В следующем году вышел фильм «Служебный роман. Наше время», в котором Заворотнюк играла роль Ольги Рыжовой. В фильмах-альманахах «Мамы» (2012) и «Мамы-3» (2014) актриса сыграла одну из главных ролей.

Заворотнюк также участвовала в телепроектах, в 2005 году сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы «Хорошие песни» на канале «СТС». Также вела программы «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Кухня для чайников», была ведущей «Ледникового периода» на «Первом канале» вместе с актером Маратом Башаровым в 2008 году, фигуристкой Ириной Слуцкой в 2009 году и фигуристом Петром Чернышевым в 2014 году. В 2013–2014 годах была ведущей шоу «Две звезды».