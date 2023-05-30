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Атака беспилотников на Москву ,  
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Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция

Что предпринять при появлении в небе дрона, можно ли компенсировать причиненный им ущерб, снимать беспилотник или нет и как обезопасить себя и свое имущество — разбирался РБК вместе с экспертами
Пожилая женщина возле многоэтажного жилого дома, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата
Пожилая женщина возле многоэтажного жилого дома, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата (Фото: EPA / ТАСС)

Что делать, если атака беспилотников застала вас на улице

Если человек видит дрон, то необходимо сначала обеспечить собственную безопасность, спрятаться в помещении или укрыться за деревьями. После этого сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав свое местоположение, рассказал РБК военный психолог, заместитель генерального директора «Центра защиты от стресса» по специальным программам Алексей Захаров.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев предупреждает, что если беспилотник оснащен взрывным устройством, то маленькое строение (киоск или бытовку) он может повредить, а капитальное здание вряд ли. «В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата рядом с вами в первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности. Нужно понимать, что, так как в Москве, Петербурге и некоторых других регионах сейчас запрещены полеты [дронов], скорее всего, это что-то незаконное. Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение, подвал», — говорит он.

Что делать, если дрон залетел в квартиру или на дачный участок

Если дрон залетел в квартиру или на дачный участок, ни в коем случае нельзя его трогать, говорит Макеев. Жилое пространство нужно прежде всего ограничить от людей, в первую очередь от детей, затем нужно выйти из квартиры и позвонить по номеру 112.

Что делать, если к вам пришли силовики и требуют покинуть квартиру из-за атаки дрона на дом

У прибывших спасателей и полицейских необходимо спросить документы, а в случае появления сомнений позвонить в дежурную часть полиции или МЧС. Например, в пограничных регионах под видом спасателей могут действовать диверсанты, говорит Захаров.

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Если дрон повредил имущество, кто будет компенсировать ущерб

Как рассказал РБК юрист, генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин, в теории ущерб должен компенсировать тот, кто причинил вред. Однако с учетом того, что мы имеем дело с действием зарубежных субъектов, вряд ли обычный механизм здесь работает. К тому же, поскольку война не была объявлена, прямой ответственности субъектов, которые должны защищать безопасность граждан за причиненный ущерб, быть не может. Государство может компенсировать ущерб, но только в добровольном порядке.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк считает, что атака беспилотников является чрезвычайной ситуацией. В таком случае Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закрепляет право граждан на компенсацию в случае повреждения либо утраты имущества. Кроме того, вопрос компенсации регулируется отдельными постановлениями правительства. Чтобы получить компенсацию, важно, чтобы пострадавших включили в список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Чтобы человека включили в перечень, ему нужно подать обращение в межведомственную комиссию — она есть в каждом регионе и работает именно с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Можно ли получить страховку за ущерб от дрона

Как отметил Жданухин, теоретически можно посчитать такой случай страховым, однако поскольку ситуация не стандартная, то вполне возможен спор со страховщиками.

Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) ранее рассказывал РБК, что падение беспилотника или его части на машину, дом или квартиру может быть страховым случаем. Однако существует статья 964 Гражданского кодекса, при которой страховщиков освобождают от выплат, если страховой случай наступил вследствие теракта, военных действий, маневров или других военных мероприятий. А военные риски должны быть отражены в договоре отдельно. Также страховые риски не покрываются на территориях, где объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия, в том числе осуществляются операции против террористов и различных вооруженных формирований.

По факту атаки дронов на Москву 30 мая СК возбудил дело по статье «теракт» (ст. 205 УК).

Можно ли снимать дрон на видео

По закону снимать дроны и их обломки не запрещено. Более того, Макеев рекомендует делать запись, чтобы позвонившего по номеру 112 потом не обвинили в ложном вызове, а у спецслужб было больше информации о дроне.

Надо обязательно помнить, что по закону нельзя снимать военные объекты, местонахождение армейских частей. После атаки дронов на Москву несколько депутатов выступили с предложением ввести законодательный запрет на съемку дронов.

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Артем Филипенок Артем Филипенок, Любовь Порываева Любовь Порываева, Мария Лисицына Мария Лисицына, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
беспилотники дроны Безопасность

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