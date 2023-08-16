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Военная операция на Украине ,  
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Сенаторы предложили лишать свободы за фото и видео обстрелов и дронов

Сенатор Клишас предложил сроки за фото и видео обстрелов и дронов, а также дислокации ВС
Сюжет
Военная операция на Украине
Запрет также касается распространения фото и видео, «позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил», военной или стратегической инфраструктуры. За это грозят штрафы до 500 тыс. руб. или до трех лет лишения свободы
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В комитете Совфеда по конституционному законодательству предлагают ввести наказание за распространение фото и видео, «позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил», военной или стратегической инфраструктуры, «а также информации о месте обстрела или попадания снаряда» на территории России. Об этом глава комитета Андрей Клишас рассказал ТАСС.

Предлагается ввести штрафы до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет «в случае рецидива за распространение информации».

«Законопроектом предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений», — пояснил Клишас.

Кроме того, запрет распространяется на информацию об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других средств поражения, позволяющую установить их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, сообщил сенатор.

Такие сообщения в Сети будут признаны новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации». В случае публикации информационным ресурсам грозит блокировка.

Исключением будут сообщения, опубликованные Минобороны России.

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Необходимость законопроекта Клишас мотивировал тем, что в условиях проведения военной операции информация, публикуемая СМИ, российскими и иностранными гражданами, может впоследствии использоваться «вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели». «Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель, выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки», — заключил он.

Соответствующие поправки планируют внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В России с весны прошлого года действует закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных. За нарушение новой статьи 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» гражданам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф возрастает до 5 млн руб., а тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

В стране также применяется схожая со статьей о фейках ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3 УК, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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Теги
Елена Чернышова
Андрей Клишас обстрелы лишение свободы
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