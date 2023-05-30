На яхте в Италии погибли россиянка и трое сотрудников спецслужб

На затонувшей яхте в Италии погибла россиянка и три сотрудника спецслужб

На озере на севере Италии затонула прогулочная яхта, на которой были 25 человек. Позже стало известно, что во время крушения погибли четыре человека, среди них - россиянка и трое сотрудников спецслужб Италии и Израиля.

При крушении яхты на итальянском озере Маджоре в Лисанце (на граинце Швейцарии и Италии) погибли уроженка России и три сотрудника спецслужб, трагедия произошла вечером 28 мая, передает местная газета VareseNews.

По данным газеты, уроженкой России оказалась 50-летняя жена шкипера. Еще двое погибших — сотрудники итальянских спецслужб, мужчина 62 лет и женщина 53 лет. Четвертым погибшим опознали работника израильской службы безопасности, мужчину 53 лет.

О том, что яхта потерпела крушение, сообщалось раньше. Всего на яхте находилось 25 туристов. По одной из версий, трагедия случилась из-за внезапно налетевшего сильного порыва ветра, пишет издание со ссылкой на прокуратуру местного города Бусто-Арсицио.

VareseNews утверждает, что пассажиры представляли из себя группу друзей. Относительная близость к берегу позволила некоторым упавшим в воду доплыть до безопасного места, несмотря на то, что пришлось проплыть 150 метров.

20 мая агентство территориальной безопасности и гражданской безопасности региона Эмилия-Романья сообщало о наводнении на севере Италии. Более 36,6 тыс. человек эвакуировали. Это самое сильное наводнение в Италии за 100 лет.