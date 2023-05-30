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Общество ,  
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МЧС заявило о поиске причин взрыва в жилом доме в Новой Москве

МЧС: причины взрыва в жилом доме в Новой Москве выясняются
Инцидент произошел в поселке Московский неподалеку от Внуково. МЧС сообщило, что устанавливает причины произошедшего. Baza и Mash пишут, что в здании произошел взрыв, причиной мог быть беспилотник

На 25-м этаже жилого дома в Новой Москве произошло ЧП, там были выбиты окна, причины происшествия устанавливаются, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Дом по указанному адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что в доме произошел взрыв. По их данным, рядом с домом находят предметы, похожие на обломки беспилотника. Источник ТАСС в экстренных службах допустил, что причиной взрыва мог быть дрон, но для подтверждения версии должна быть проведена экспертиза.

SHOT и Mash пишут, что повреждения получила одна из плит конструкции здания. Собеседник ТАСС сообщил, что остекление было повреждено на трех этажах здания, пострадавших, по предварительным данным, нет.

МЧС заявило о поиске причин взрыва в жилом доме в Новой Москве
МЧС заявило о поиске причин взрыва в жилом доме в Новой Москве

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Утром 26 мая произошел взрыв в Краснодаре. Как позднее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, причиной происшествия было падение двух беспилотников. В результате были повреждены жилые и офисные здания. О пострадавших не сообщалось. Кондратьев пообещал в ближайшее время восстановить повреждения и оказать помощь тем, у кого пострадало жилье.

На следующий день дрон упал в Тверской области, примерно в 400 км от Москвы. Пострадавших не было. В этом регионе это был первый инцидент с беспилотником с начала спецоперации на Украине.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новая Москва взрыв МЧС

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