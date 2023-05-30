МЧС заявило о поиске причин взрыва в жилом доме в Новой Москве

Инцидент произошел в поселке Московский неподалеку от Внуково. МЧС сообщило, что устанавливает причины произошедшего. Baza и Mash пишут, что в здании произошел взрыв, причиной мог быть беспилотник

На 25-м этаже жилого дома в Новой Москве произошло ЧП, там были выбиты окна, причины происшествия устанавливаются, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Дом по указанному адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что в доме произошел взрыв. По их данным, рядом с домом находят предметы, похожие на обломки беспилотника. Источник ТАСС в экстренных службах допустил, что причиной взрыва мог быть дрон, но для подтверждения версии должна быть проведена экспертиза.

SHOT и Mash пишут, что повреждения получила одна из плит конструкции здания. Собеседник ТАСС сообщил, что остекление было повреждено на трех этажах здания, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Утром 26 мая произошел взрыв в Краснодаре. Как позднее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, причиной происшествия было падение двух беспилотников. В результате были повреждены жилые и офисные здания. О пострадавших не сообщалось. Кондратьев пообещал в ближайшее время восстановить повреждения и оказать помощь тем, у кого пострадало жилье.

На следующий день дрон упал в Тверской области, примерно в 400 км от Москвы. Пострадавших не было. В этом регионе это был первый инцидент с беспилотником с начала спецоперации на Украине.