Белгородский губернатор сообщил о двух сброшенных с беспилотника бомбах

Белгородский губернатор сообщил о двух сброшенных с беспилотника бомбах

Фото: Яндекс.Карты

Беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства в селе Поповка в Белгородской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Один снаряд сдетонировал, второй нет», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет.

Ликвидацией неразорвавшейся бомбы займутся взрывотехники, уточнил губернатор.

В ночь на 24 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде, никто не пострадал, взрыв повредил легковой автомобиль.



Спустя полчаса Гладков сообщил, что системами противовоздушной обороны над Белгородским районом был сбит беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, последствия на земле уточняются, добавил он. Ранее местные жители сообщали о звуке взрыва в городе и поднявшемся после него столбе дыма. Как писал телеграм-канал Mash, взрывное устройство упало на машину недалеко от железнодорожного вокзала.

19 мая губернатор сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Дрон попал в окно квартиры на седьмом этаже, обошлось без разрушений и пострадавших. Ранее в тот же день губернатор сообщил о сбитом в Шебекинском городском округе системой ПВО беспилотнике.

