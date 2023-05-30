«Новые люди» предложили поправки к проекту об отлове бездомных животных

Партия предложила поправки к законопроекту, меняющему правила отлова бездомных животных. Его текущая версия может привести к жестокому отлову, массовому усыплению собак и коррупционным рискам, считают «Новые люди»

Партия «Новые люди» внесла свои поправки к законопроекту о бездомных животных, который дает регионам право самим решать, что делать с ними, в том числе вразрез с федеральным законодательством, сообщается в поступившем в РБК сообщении партии.

Депутаты фракции считают, что принятый в текущей версии проект может привести к жестокому отлову, массовому усыплению собак, а также коррупционным рискам.

Среди инициатив партии:

сохранение видеофиксации отлова;

запрет на участие в отлове тех, кто имеет судимости за жестокое обращение с животными;

введение ответственности отловщиков за жизнь и здоровье животных;

требование о возврате потерявшихся питомцев хозяевам;

исключение размытых формулировок из законопроекта, которые могут привести к убийству животных жестокими способами (например, через применение лекарств, технических приспособлений или иных способов, которые приведут к увечьям и гибели животных).

Поправки в действующий с 2018 года законопроект об обращении с животными Госдума одобрила в первом чтении 16 мая. Они предлагают дать регионам решать, как вести отлов бездомных животных, путем принятия локального закона. Он может вступать в противоречия с федеральным, в том числе в части запрета на использование методов, которые могут привести к травмам и гибели животных, требований о передаче животных после отлова в приюты, о возвращении потерявшихся питомцев владельцам, о поиске новых хозяев для животных, о записи отлова на видео и т. д.

Изменить закон решили на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. Например, в апреле в Оренбурге стая бродячих собак загрызла восьмилетнего ребенка. Власти сообщали, что животных отловили, но после этого, согласно закону, они должны быть отпущены.

Зоозащитники выступили против ужесточения существующих мер. Координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова в беседе с РБК отметила, что эвтаназия не поможет сократить популяцию безнадзорных животных, опыт 1990-х годов, когда она применялась, показал ее неэффективность. В тех регионах, где существующая система ОССВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) действительно применяется, численность бездомных животных сокращается, подчеркнула Цветкова.