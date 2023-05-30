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Общество ,  
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«Новые люди» предложили поправки к проекту об отлове бездомных животных

«Новые люди» предложили сохранить в законе действующие правила отлова бездомных животных
Партия предложила поправки к законопроекту, меняющему правила отлова бездомных животных. Его текущая версия может привести к жестокому отлову, массовому усыплению собак и коррупционным рискам, считают «Новые люди»

Партия «Новые люди» внесла свои поправки к законопроекту о бездомных животных, который дает регионам право самим решать, что делать с ними, в том числе вразрез с федеральным законодательством, сообщается в поступившем в РБК сообщении партии.

Депутаты фракции считают, что принятый в текущей версии проект может привести к жестокому отлову, массовому усыплению собак, а также коррупционным рискам.

Среди инициатив партии:

  • сохранение видеофиксации отлова;
  • запрет на участие в отлове тех, кто имеет судимости за жестокое обращение с животными;
  • введение ответственности отловщиков за жизнь и здоровье животных;
  • требование о возврате потерявшихся питомцев хозяевам;
  • исключение размытых формулировок из законопроекта, которые могут привести к убийству животных жестокими способами (например, через применение лекарств, технических приспособлений или иных способов, которые приведут к увечьям и гибели животных).

Поправки в действующий с 2018 года законопроект об обращении с животными Госдума одобрила в первом чтении 16 мая. Они предлагают дать регионам решать, как вести отлов бездомных животных, путем принятия локального закона. Он может вступать в противоречия с федеральным, в том числе в части запрета на использование методов, которые могут привести к травмам и гибели животных, требований о передаче животных после отлова в приюты, о возвращении потерявшихся питомцев владельцам, о поиске новых хозяев для животных, о записи отлова на видео и т. д.

Изменить закон решили на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. Например, в апреле в Оренбурге стая бродячих собак загрызла восьмилетнего ребенка. Власти сообщали, что животных отловили, но после этого, согласно закону, они должны быть отпущены.

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Зоозащитники выступили против ужесточения существующих мер. Координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова в беседе с РБК отметила, что эвтаназия не поможет сократить популяцию безнадзорных животных, опыт 1990-х годов, когда она применялась, показал ее неэффективность. В тех регионах, где существующая система ОССВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) действительно применяется, численность бездомных животных сокращается, подчеркнула Цветкова.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Мария Лисицына Мария Лисицына
бездомные животные Госдума Новые люди

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