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Общество ,  
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В Волгограде майора разжаловали в рядовые за взятку от раненого военного

«Коммерсантъ»: в Волгограде майора разжаловали в рядовые за взятку от раненого военного
Майор Горшенев за взятку помог раненому военному получить положенную выплату, а еще одного военнослужащего попросил передать ему «ошибочно» начисленные выплаты и присвоил их себе. Горшенев получил пять лет колонии и лишился звания
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Майора Андрея Горшенева приговорили к пяти годам тюремного заключения и лишению офицерского звания за взяточничество и мошенничество, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

Горшенева осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) УК. Приговор вынес Волгоградский гарнизонный военный суд.

Майор служил начальником отделения кадров 20-й дивизии. Как установило следствие, в октябре прошлого года Горшенев сообщил одному из военнослужащих, получившему ранение еще в марте, но оказавшемуся без положенной выплаты, что поможет в решении вопроса, но за благодарность. Ее, по данным газеты, майор оценил в 600 тыс. руб. Столько после получения выплаты военный передал Горшеневу через посредника, который действовал под контролем сотрудников военной контрразведки ФСБ.

Следователи также установили эпизод мошенничества в работе майора. Весной прошлого года он выявил, что одному из военнослужащих начислили денежное довольствие в завышенном размере, так как он не был направлен в зону боевых действий. Горшенев заявил, что военный должен передать ему 270 тыс. руб., которые были выплачены по ошибке, а он уже направит их в финансовый орган воинской части. Однако майор присвоил их себе.

Вину в обоих нарушениях Горшенев признал, следует из материалов дела. При вынесении решения суд учел положительную характеристику майора, его участие в боевых действиях, награды и возмещение ущерба. Помимо срока и лишения звания, ему на два года после выхода из колонии строгого режима запретили занимать должности на госслужбе.

Защита подавала в Южный окружный военный суд Ростова-на-Дону жалобу на решение, но суд отклонил ее из-за пропуска срока обжалования. Затем адвокат попросил восстановить срок апелляции, это было сделано, и дело будет рассмотрено в Ростове.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
майор российская армия взятки мошенничество

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